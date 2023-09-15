أحمد شوقي رئيساً للإتحاد الدولي لنقاد السينما

ميرنا وليد - بيروت - تم انتخاب الناقد السينمائي المصري أحمد شوقي رئيساً جديداً للإتحاد الدولي لنقاد السينما الاسبوع الماضي، وكان شوقي شغل منصب نائب رئيس الاتحاد وهو اول مصري وعربي وافريقي يتولى هذا المنصب.

شوقي هو رئيس جمعية نقاد السينما المصرية ونائب رئيس اتحاد نقاد السينما الافارقة.

أحمد شوقي لديه خبرة في تنظيم المهرجانات السينمائية، وتطوير كتابة السيناريو، يكتب عن السينما في العديد من المطبوعات المصرية والإقليمية، وأصدر ستة كتب عن السينما المصرية.

وتم تعيين شوقي مديراً فنياً لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2020.