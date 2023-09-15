بأغنية "ابن أبويا".. نجل محمد ثروت يفاجئه في جدة والجمهور يبكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاجأ المخرج والمغني أحمد ثروت، والده النجم الكبير محمد ثروت، في حفله المُقام مساء اليوم في جدة ضمن حفلات صيف جدة بالمملكة العربية السعودية.

وظهر أحمد وهو يغني أغنية "بنت أبويا" بعد تعديل كلماتها لتصبح "ابن أبويا" وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبدالواحد.

وتأثر الجمهور في الحفل ووالده، ولم يتمالكوا دموعهم التي انهمرت تأثرًا بالمشهد، خاصة وأنه من المعروف أن أحمد كان يعاني من مرض مناعي الفترة الأخيرة أفقده القدرة على الحركة، واضطره للسفر خارج البلاد.

وقال أحمد عقب انتهاء الأغنية "بشكركم خلتوني أكرم أبويا مش محمد ثروت الفنان، حبيت إن بعد ما كنت فاقد الحركة والنطق إني أول ما اتحرك أغني الأغنية دي".

وعلق ثروت "الحمد لله إنه رجعلي بالسلامة، بشكر ربنا لو سجدت العمر كله شكرا مش هكفيه".

وأكد أحمد ثروت أن صاحب فكرة ظهور على المسرح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مضيفا "حقق لي هذه الأمنية بالوقوف على هذا المسرح الكبير مع والدي". وقدما معا أغنية شيرين عبدالوهاب "كده يا قلبي"

ورحب المطرب الكبير محمد ثروت بحضور حفله في جدة بالمملكة العربية السعودية، عقب انتهائه من أغنية تتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة" والتي افتتح بها الحفل.

وقال ثروت في كلمته "مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين، متعرفوش أنا سعيد أد إيه بلقائي بيكم، جمهور رائع ويسعدني ويشرفني إني التقي بيكم ويا رب أسعدكم، والشكر موصول بكل الحب والاحترام للهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا اللقاء الجميل".

وقدم ثروت بعد كلمته أغنية "حلوين من يومنا والله" للموسيقار الكبير سيد مكاوي، وبعدها غنى "أنا لك على طول" للمطرب عبدالحليم حافظ.

كان المطرب الكبير محمد ثروت شارك جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بفيديو من كواليس استعداده لحفله الغنائي المُقرر إقامته الليلة على مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعلق ثروت على الفيديو: في انتظار جمهورنا الغالي الحبيب في ليلة الزمن الجميل على مسرح بنش مارك في جدة.

وتنقل شاشة "MBC مصر" في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس 14 سبتمبر على الهواء من مدينة جدة حفل النجوم محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي في ليلة من الزمن الجميل ضمن حفلات جدة، التي تُقيمها الهيئة العامة للترفيه بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويقدم النجوم محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمالهم الغنائية التي اشتهروا بها والتي تحظى بتجاوب كبير من الجمهور.