أحمد سليم يطرح أغنيته "حبيبي عدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغانيها، وهي أغنية "حبيبي عدا" للمطرب أحمد سليم، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "حبيبي عدا" باللهجة المصرية، وجاءت بقالب غنائي إيقاعي من حيث الشكل الموسيقي، لحن "مقسوم" راقص، إضافة إلى التوزيع الموسيقي الذي جمع بين العزف الحي والآلات الالكترونية.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية "حبيبي عدا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة.

أغنية "حبيبي عدا" من كلمات عمرو المصري وألحان محمود أنور وتوزيع محمد ياسر إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.