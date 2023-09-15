شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج سعد هنداوي ينعى شقيقته: أختي حبيبتي في ذِمّة الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج سعد هنداوي، شقيقته التي رحلت، مساء اليوم الخميس، وكتب سعد هنداوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «إنّا لله وإنّا إليهِ راجعون.. أختي حبيبتي في ذِمّة الله».

وكانت قد انتهت فترة رئاسة المخرج سعد هنداوى لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، والذى وجه الشكر لكل من ساهم فى نجاح الدورات السابقة.

وكتب سعد هنداوى على "فيس بوك": "بحمد الله انتهت مدة رئاستى لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، أتمنى التوفيق لمن سيتولى رئاسة المهرجان فى الدورات المقبلة، لا بد وأن أشكر جزيل الشكر وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لثقتها ودعمها الكبير وطاقتها الإيجابية دوما، كما أشكر المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى لحضوره الفاعل والمشرف".

وتابع: "والشكر موصول لزميلتى وصديقتى وأختى السيناريست زينب عزيز الرئيس السابق للمركز القومى للسينما، على تفانيها وأمانتها فى الوقوف بقوة لخروج الدورة الـ23 بتميز ونجاح، كما أشكر كل من عمل فى المهرجان بأمانة".