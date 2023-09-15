شكرا لقرائتكم خبر عن حازم شبل عن التكنولوجيا الحديثة في المسرح: أسوأ ما فيها الشاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مهندس الديكور حازم شبل المكرم بالدورة 30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، عن التكنولوجيا الحديثة في المسرح : ذهبت للعديد من المعارض في أنحاء العالم أخرهم كان في ألمانيا ، ولكن في وقتنا هذا للأسف التكنولوچيا بدأت تتحكم فينا وهذه مشكلة كبيرة ، لأن التكنولوجيا من المفترض أن تكون خادم ، وهناك كارثة تحدث في المسارح وهي استخدام الشاشات ، فالمشهد المسرحي بدأ مرسوم ، ثم أصبح مجسم ، ثم طباعة ، ثم شاشات ، فتعرض المشاهد المتحركة علي الشاشات ، ولكن هناك مسرحيين في مصر كان لابد ألا يوجد بهم شاشات لأنها ضد فلسفتهم وهو المسرح القومي ومسرح البالون .

وتابع : ففلسفة المسرح أساسها الإيحاء وليس مجارات الواقع ، فالمسرح هو أقدم الفنون فعندما ظهرت السينما كان من الممكن أن ينتهي المسرح وعندما ظهر التلفزيون أيضاً أصبحت المشكلة أكبر ، ولكن المسرح ظل ثابتا وذلك لأنه يمتاز بشيئان هم الخيال واللقاء الحي مع الجمهور ، فالقومي والبالون هم مسارح قومية ضد الشاشات والمسارح القومية في كل أنحاء العالم لا تقدم ذلك، فمن أعتقادي أن أسوأ مافي التكنولوجيا في مصر هي الشاشات .

آخر أعمال حازم شبل مسرحية تشارلي وهي عبارة عن مسرحية غنائية استعراضية تدور أحداثها حول حياة واحد من أشهر ممثلي السينما في العالم “تشارلي شابلن” ومدى تأثيره في صناعة الأفلام العالمية، وتروي المسرحية قصته من جانبها الإنساني، وتلقي الضوء على المراحل والصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني.

عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين والمطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من انتاج شركة سي سينما هاني نجيب وأحمد فهمي.