شكرا لقرائتكم خبر عن شفيق نور الدين.. عمل ملقنا بالمسرح مقابل 3 جنيهات ثم قدم أشهر العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان شفيق نور الدين، حيث أنه من مواليد 15 سبتمبر عام 1911 درس في كتاب القرية ثم التحق بمدرسة الصنايع ولكن لم يكمل دراستة، وقرر الذهاب إلى القاهرة ليحضر بعض المحاضرات لزكى طليمات، حتى قرأ إعلان فى إحدى الصحف عن تكوين الفرقة القومية للتمثيل، فتقدم ونجح فى الاختبارات، وتم تعيينه ملقن بالفرقة مقابل 3 جنيهات.

وظل يتنقل بين المسارح فعمل مع كل من جورج أبيض وزكي طليمات، وفتوح نشاطي، وعمل في الستينيات في المسرح القومي.

ومن أشهر مسرحياته ، عيلة الدوغرى، ملك القطن، أم رتيبه، سينما أونطة، المحروسة، السبتيه، سكة السلامة، بير السلم، المسامير، سهرة مع الحكومة، كما عمل في الإذاعة في سهرات عديدة منهاعيلة سي جمعة، رحله عم مسعود، من أبنائه الممثل نبيل نور الدين.

تألق فى العديد من الأعمال وكان المخرج نور الدمرداش يؤمن جدًا بموهبته فأخرج له فيلم تاكسى الذى يحكى 5 حكايات مختلفة بطلها سائق التاكسى الذى جسد نور الدين، وحصل على جائزة مهرجان التليفزيون عن هذا الدور، كما عمل عد كبير من المسلسلات ومنها مسلسل الضحية ومسلسل عائلة سى جمعة الذى حقق شهرة واسعة، كما قدم أعمالًا للأطفال ومنها مسلسل كرتون حمادة وعمو شفيق، ورحلة عم مسعود.