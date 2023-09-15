بيرين سات وقضية وفاة شخص من فريق عمل مسلسلها.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - صدر قرار جديد يقضي بدفع منتج مسلسل "عطايا" للنجمة بيرين سات مبلغ 54 ألف و 600 ليرة تركية، بسبب وفاة عامل ضمن فريق المسلسل خلال قيامه بالطلاء، وذلك بعد ان كانت العقوبة هي السجن لمدة سنتين وستة أشهر، وتحديد سبب الوفاة وهو الإهمال.



وكانت ظهرت بيرين سات مؤخراً وهي ترتدي ملابس السباحة التي كشفت عن رشاقتها الواضحة، وجمالها.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لبيرين سات، عندما كانت لا تزال طفلة صغيرة، بملامح بريئة ومميزة للغاية.

وأكد المتابعون أن بيرين لا زالت تتمتع بالصفات الجمالية.