ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري محمد فراج عن عدم حضور الممثلة المصرية نيللي كريم العرض الخاص لفيلمهما الجديد "ڤوي! ڤوي! ڤوي!".

وقال محمد فراج: "نيللي كريم هي وش الخير، وكنت أتمنى أن تكون ضمن حضور العرض الخاص للفيلم، لكنها لم تكن متواجدة في مصر، هي مسافرة خارج البلاد، وترجعي بالسلامة وأشكرك من كل قلبي على وجودك معنا في الفيلم، زودتي ونورتي وشرفتينا كلنا، ووجودك في أي عمل يضيف له لأنك نجمة ومحبوبة ولكِ أعمالك التي تتحدث عنك ولست بحاجة لكلامنا، لكن هذا أبسط حقوقك عليَ".

حديث فراج جاء في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي.

كانت هذه تفاصيل خبر نيللي كريم لم تحضر عرض فيلمها.. ومحمد فراج يكشف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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