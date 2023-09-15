بالصور- هل خضعت سيلينا غوميز لهذه العملية التجميلية؟

ميرنا وليد - بيروت - خلال إطلالات الفنانة العالمية سيلينا غوميز الأخيرة، نلاحظ تغيير بسيط بجسدها، ووجهها، من الواضح أنها توجهت للتنفيخ، ورغم أنها لم تبالغ بها، إنما كانت واضحة على وجهها، ولم تناسبها.



البعض تكهن أن السبب يعود لكسبها الكثير من الوزن، خصوصاً بعد خضوعها لعملية الكلى، فإزداد مشاكلها الجسدية من بعدها، وحتى قيل أنها لم تخضع لعملية تكبير الصدر، إنما أيضاً وقع اللوم على وزنها.

ولكن نلاحظ بين الصور أن هناك فارق كبير بحجم صدرها إذا قمنا بمقارنتها مع وزنها الزائد.

لاحظوا في الصور وإكتشفوا بأنفسكم .