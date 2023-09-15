بالصور - عبير عيسى بتسريحة غريبة فهل تعاني من مرض؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة الأردنية عبير عيسى البالغة من العمر 62 عاماً الجدل، وذلك بتسريحة شعرها الغريبة والجريئة، التي ظهرت بها خلال افتتاح مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي بـ دورته الـ 21 في الأردن، وتساءل عدد كبير عن سبب إختيارها هذه التسريحة، إذ البعض ظن أنه بسبب شخصية تؤديها، والآخر إعتقد أنها مصابة بمرض ما.



وأوضحت الممثلة حقيقة التسريحة قائلة: "قمت بذلك من باب التغيير والحمد الله لا أعاني من أي مرض ما كما سمعت من آراء الناس. وأضافت أن قصة الشعر ليس لها علاقة بدور تؤديه في أي عمل فني حالي أو مقبل". وشكرت الإهتمام الكبير من الجمهور العربي والأردني وأكدت بأن عبير عيسى ليست فقط بالشعر.