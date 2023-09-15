ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أعلن الفنان العالمي جو جوناس خبر طلاقه من الممثلة البريطانية صوفي تيرنر، بدأت الشائعات بالإنتشار والصور للثنائي، وإنقسم الناس بين مساندي صوفي ومساني جو، فالبعض إعتبر أن صوفي تخلت عن بنتيها، وجو يهتم بهما أثناء ذهابه إلى العمل، والبعض قال أن جو يستغل الصحافة لتشويه سمعة صوفي، وذلك من خلال الظهور على العلن مع إبنتيه.
أما الخبر الذي إنتشر مؤخراً أن جوناس طلب الطلاق من صوفي بسبب شيء قالته أم فعلته من أمام كاميرا الموجودة على باب منزلهما.
كانت هذه تفاصيل خبر كاميرا خفية أدت إلى كشف صوفي تيرنر على حقيقتها ولهذا السبب طلب جو جوناس الطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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