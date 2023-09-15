محمد ثروت يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ وللهيئة العامة للترفيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحب المطرب الكبير محمد ثروت بحضور حفله في جدة بالمملكة العربية السعودية، عقب انتهائه من أغنية تتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة" والتي افتتح بها الحفل.

وقال ثروت في كلمته "مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين، متعرفوش أنا سعيد أد إيه بلقائي بيكم، جمهور رائع ويسعدني ويشرفني إني التقي بيكم ويا رب أسعدكم، والشكر موصول بكل الحب والاحترام للهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا اللقاء الجميل".

وقدم ثروت بعد كلمته أغنية "حلوين من يومنا والله" للموسيقار الكبير سيد مكاوي، وبعدها غنى "أنا لك على طول" للمطرب عبدالحليم حافظ.

كان المطرب الكبير محمد ثروت شارك جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بفيديو من كواليس استعداده لحفله الغنائي المُقرر إقامته الليلة على مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعلق ثروت على الفيديو: في انتظار جمهورنا الغالي الحبيب في ليلة الزمن الجميل على مسرح بنش مارك في جدة.

وتنقل شاشة "MBC مصر" في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس 14 سبتمبر على الهواء من مدينة جدة حفل النجوم محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي في ليلة من الزمن الجميل ضمن حفلات جدة، التي تُقيمها الهيئة العامة للترفيه بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويقدم النجوم محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمالهم الغنائية التي اشتهروا بها والتي تحظى بتجاوب كبير من الجمهور.