شكرا لقرائتكم شوهدا بعشاء رومانسي.. هل عادت المياه لمجاريها بين الفلاح وآل باتشينو؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أسبوع واحد من تقديم الشابة البالغة من العمر 29 عاماً، طلبا للحصول على الحضانة الكاملة لابنها رومان، شوهدت عارضة الأزياء ذات الأصول الكويتية نور الفلاح، مع صديقها النجم الأميركي آل باتشينو، يستمتعان بليلة رومانسية في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، مساء الأربعاء.

فقد ارتدى الممثل البالغ من العمر 83 عاماً والفلاح، ملابس سوداء بالكامل أثناء تناول الطعام في مطعم AOC.

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كما ارتدت الأم الجديدة فستانا مع حذاء ومحفظة، وربطت ذراعيها مع باتشينو، في حين ارتدى الأخير تي شيرت عادي وسروالا رياضيا وسترة وحذاء رياضيا، وفقاً لموقع "Pagesix".

ويعدّ ها الظهور الأول للثنائي بعد أيام من انتشار أخبار عن انفصالهما بعدما أصبحا أبوين لرضيع في يونيو/حزيران.

حضانة كاملة

يذكر أن الفلاح كانت تقدمت بطلب حضانة الطفل الصغير في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لموقع "ذي بلاست".

كما أكدت المصادر أنه وبعد مراجعة المستندات القانونية فإن نور الفلاح، البالغة من العمر 29 عاما، قدمت مستندات قانونية في لوس أنجلوس تطلب فيها الحضانة الكاملة للرضيع، مضيفة أنها تريد أن يحصل الممثل البالغ من العمر 83 عاما على "زيارة معقولة".

وكان آل باتشينو والفلاح مرتبطين عاطفياً منذ أبريل 2022، واستقبلا ابنهما، الذي أطلق عليه اسم "رومان الفلاح باتشينو"، في 6 يونيو في مستشفى سيدار سيناي بلوس أنجلوس.

وبالإضافة إلى رومان، فإن النجم السينمائي هو والد ابنته جولي، 33 عاما، من مدربة التمثيل جان تارانت، وكذلك التوأم أنطون وأوليفيا، 22 عاما، من الممثلة بيفرلي دانجيلو.