كنزة الأميرة ديانا تُباع مقابل مبلغ خيالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بيعت بأكثر من 1,1 مليون دولار الخميس، كنزة الصوف الحمراء الشهيرة المطبّعة بمجموعة من الخراف والتي ارتدتها الأميرة ديانا عام 1981 بعد وقت قصير من خطوبتها من الأمير تشارلز، ضمن مزاد نظمته دار “سوذبيز” عبر الانترنت وكان محتدماً

وأكدت “سوذبيز” أنّ السعر الذي بيعت به الكنزة والبالغ 1,1 مليون دولار بما يشمل الرسوم والعمولات، كان أعلى من السعر التقديري لهذه القطعة (80 ألف دولار) بنحو 14 مرة.

ولاحظت وكالة فرانس برس أنّ المزاد الذي انطلق في 31 آب/اغسطس، شهد خلال دقائقه الأخيرة إقبالاً كبيراً، مما جعل سعر الكنزة يرتفع من 200 ألف دولار إلى 1,1 مليون دولار.

وأكّدت “سوذبيز” أنّ المبلغ الذي بيعت به الكنزة يمثل رقماً قياسياً لمزاد على قطعة ملابس ارتدتها الأميرة ديانا التي لا تزال مقتنياتها تستقطب هواة الجمع، بعد 26 عاما من وفاتها في حادث سيارة في باريس. وفي كانون الثاني/يناير الفائت، اشترت النجمة الأميركية كيم كارداشيان قلادة “عطالله” التي ارتدتها الأميرة ديانا خلال مناسبات عدة، في مزاد أُقيم في لندن (197,453 دولاراً).

وأوضحت دار المزادات أنّ مبلغ 1,1 مليون دولار يمثل رقماً قياسياً لعملية بيع كنزة، إذ فاق المبلغ الذي بيعت به كنزة خضراء ارتداها كورت كوباين عام 1993 خلال حفلة لفرقة نيرفانا عبر قناة “ام تي في”، ضمن مزاد نُظم سنة 2019 (334 ألف دولار).

وبعد خطوبتها مباشرة، ارتدت ديانا سبنسر الكنزة الحمراء المطبّعة بمجموعة من الخراف البيضاء يتخللها واحد أسود، خلال مباراة بولو حضرها الأمير تشارلز في حزيران/يونيو 1981، مما ترك انطباعاً بأنها قطعة مريحة وإبداعية، بحسب “سوذبيز”. وأتاح ظهور ديانا العلني بالكنزة فرصةً غير متوقعة لمصممتي أزياء هما سالي موير وجوانا أوزبورن وماركتهما “وورم أند ووندرفول”.

وبعد بضعة أسابيع من نشر صور لديانا مرتديةً هذه الكنزة، تلقّت موير وأوزبورن كتاباً من قصر باكنغهام يُعلِمهما بأنّ أميرة ويلز المستقبلية ألحقت ضرراً بالقطعة، واستفسرت الرسالة الملكية من المصمّمتين عمّا إذا كانتا تستطيعان تصليحها أو تأمين بديل منها. فأنجزت المصممتان نسخة جديدة من الكنزة ارتدتها أميرة ويلز عام 1983.

أما الكنزة الأولى التالفة التي ارتدتها ديانا، فلم تُرمّم واعتقدت المصممتان أنّ شخصاً آخر حصل عليها. لكن في آذار/مارس 2023، عثرت عليها جوانا أوزبورن في صندوق بمخزنها. وأوضحت “سوذبيز” أنّ “تدقيقاً معمّقاً في حال الكنزة والأضرار التي لحقت بكمّها ومقارنات مع صور من عام 1981” أتاحت التأكّد من أنّها الكنزة الأصلية.

وبعد نحو 40 عاماً، اقترح مدير علامة “روينغ بليزرز” (Rowing Blazers) جاك كارلسون على المصممتين الأساسيتين إقامة شراكة معهما وطلب الاستحصال على براءة اختراع لتصميم الكنزة الشهيرة تتيح له إنتاجها ضمن ماركته.