ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلتان السوريتان مها وسلمى المصري، أن أحد أقاربها في ليبيا قد فقد وعائلته خلال إعصار "دانيال" الذي ضرب البلد، وأسفر عن مقتل وإصابة وإختفاء الآلاف.
وشاركت كل من مها المصري وسلمى المصري الجمهور، مجموعة صور للفقيد وعائلته، وعلقتا: "ابن أختي وزوجته وأولاده مفقودين في ليبيا. سكان مدينة قديمة بالقرب من سوق ظلام وكنيسة. فتح الله منصف بن طاهر".
يشار إلى أن الإعصار تسبّب بانهيار سدي مياه في درنا، ما أفضى إلى سيول جرفت السكان والأبنية، مخلّفة دماراً هائلاً، إذ اختفى أكثر من ربع المدينة من الوجود.
كانت هذه تفاصيل خبر قريب مها وسلمى المصري وعائلته من مفقودي الإعصار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.