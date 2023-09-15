قريب مها وسلمى المصري وعائلته من مفقودي الإعصار في ليبيا

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلتان السوريتان مها وسلمى المصري، أن أحد أقاربها في ليبيا قد فقد وعائلته خلال إعصار "دانيال" الذي ضرب البلد، وأسفر عن مقتل وإصابة وإختفاء الآلاف.



وشاركت كل من مها المصري وسلمى المصري الجمهور، مجموعة صور للفقيد وعائلته، وعلقتا: "ابن أختي وزوجته وأولاده مفقودين في ليبيا. سكان مدينة قديمة بالقرب من سوق ظلام وكنيسة. فتح الله منصف بن طاهر".

يشار إلى أن الإعصار تسبّب بانهيار سدي مياه في درنا، ما أفضى إلى سيول جرفت السكان والأبنية، مخلّفة دماراً هائلاً، إذ اختفى أكثر من ربع المدينة من الوجود.