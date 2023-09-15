إشادات بـ"سفاح الجيزة" بعد عرض الحلقة الأخيرة منه

ميرنا وليد - بيروت - بعد عرض الحلقة الأخيرة منه، تلقى مسلسل "سفاح الجيزة" العديد من الإشادات، وعبر الجمهور عن إعجابهم به.



ومن بين التعليقات جاء حديث مصممة الأزياء ريم العدل، التي كتبت: "النهاردة كان آخر حلقتين من سفاح الجيزة.. رد الفعل بنسبالي من أول المسلسل مُبهر، بس دايمًا مش بحب أتكلم غير مع نهاية العمل أنا سعيدة ومبسوطة سعادة لا توصف. شكرًا أستاذ هادي الباجوري على ثقتك وإنك خلتني جزء من العمل ده.. شكرا فهمي صاحبي وأخويا وعشرة العمر كله، شكرًا على إنك ممثل حقيقي ملتزم ومحترف، وعمري ما تعبت في أي لحظة من أول مقابلة لفيتينج لآخر يوم تصوير. شكرًا أستاذة ركين سعد على شطارتك واحترافك، اللي مش جديد عليكي بحبك من أول لحظة في واحة الغروب، وماتغيرتيش ثانية، وبجد بستمتع بالشغل معاكي وشكرًا أستاذ باسم سمرة.. استمتعت بالشغل مع حضرتك.. شكرًا إنچي أبوسعود مش بس كممثلة، لا كسيناريست حاضرة معانا كل لحظة في التصوير، وأي معلومة ممكن نبقي محتاجينها في بناء الشخصية دايمًا موجودة. شكرًا داليا شوقي على التزامك وشطارتك واحترامك.. بحبك وإنتي عارفة، شكرًا أستاذة حنان يوسف على كل حاجة، كلام كتير قوي مافيش كلام يكفيه.. حب كبير يا أستاذة من سفاح المعادي لسفاح الجيزة وشكرا ريم حجاب، شكرًا چيهان الشمشارجي، شكرًا جهاد حسام، شكرًا سارة خليل.. عارفة إني عذبتكم كتير وتعبتوا معايا كتير.. شكرًا أستاذ صلاح عبدالله.. شكرًا أستاذة ميمي جمال".