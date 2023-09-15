عائشة بن أحمد بطلة في حكاية من "55 حكاية حب"

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة التونسية عائشة بن أحمد في احدى حكايات "55 حكاية حب"، تحت عنوان «روحي أنا» وهي مؤلفة من عشر حلقات يتم عرضها خلال المسلسل الشتوي. وتقوم بن أحمد في البطولة المطلقة حيث لم يقع بعد الخيار على باقي الممثلين في المسلسل.

ويبدأ التصوير في الفترة المقبلة بعد اختيار طاقم المسلسل، وكانت بن أحمد تألقت خلال رمضان الماضي في مسلسل مذكرات زوج الى جانب الممثل طارق لطفي وهو مسلسل مؤلف من 15 حلقة ويدور حول المشاكل الزوجية التي قد تودي بالازواج الى الطلاق.

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