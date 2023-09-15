نبيل الحلفاوي يعلق على مشاركة موديست مع الأهلي في السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على مشاركة اللاعب موديست مع النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء المرتقب والهام الذي يجمع بين الفريقين في كأس السوبر الإفريقي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "موضوع مشاركة موديست ده محسوم أصلا يا جماعة.. حتى لو كان في القايمة مش ممكن وهو لسه مخدش وقته للإنسجام مع الفريق والتأقلم كان كولر هيلعبه أساسي عشان يحرقه".

وأضاف: "بالكتير كان ممكن بعد ما يضمن الماتش ينزل في آخر ربع ساعة كمشاركة شرفية".

جاء ذلك ردا منه على تدوينة لأحد متابعيه يتحدث خلالها حول مشاركة موديست مع الأهلي في مباراة اليوم من عدمه.

واستقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به "المارد الأحمر" المباراة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، يلتقي مع اتحاد الجزائر، بطل الكونفدرالية، في مباراة السوبر القاري اليوم الجمعة.

وتقام مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة بملعب مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف السعودية، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.

وعلم يلا كورة، أن كولر يفاضل بين بيرسي تاو وحسين الشحات في مركز الجناح الأيمن.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور. خط الهجوم: بيرسي تاو (حسين الشحات) - رضا سليم - محمود عبد المنعم "كهربا".