أنغام عن ظهور محمد ثروت مع نجله في السعودية: الله وألف حمد على السلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعادت المطربة أنغام نشر مقطع فيديو لظهور المخرج أحمد ثروت، على مسرح بنش مارك، أثناء إحياء والده لحفل غنائي ضمن حفلات صيف جدة بالمملكة العربية السعودية أمس الخميس 14 سبتمبر، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع انستجرام.

وعلقت أنغام "الله وألف حمد لله على السلامة"، واضعة رمز القلب بجوار تعليقها وكفوف تصفق.

وظهر المخرج أحمد ثروت، مع والده النجم الكبير محمد ثروت، في حفله ضمن حفلات صيف جدة، وهو يغني أغنية "بنت أبويا" بعد تعديل كلماتها لتصبح "ابن أبويا" وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبدالواحد.

وتأثر الجمهور في الحفل ووالده، ولم يتمالكوا دموعهم التي انهمرت تأثرًا بالمشهد، خاصة وأنه من المعروف أن أحمد كان يعاني من مرض مناعي الفترة الأخيرة أفقده القدرة على الحركة، واضطره للسفر خارج البلاد.

وقال أحمد عقب انتهاء الأغنية "بشكركم خلتوني أكرم أبويا مش محمد ثروت الفنان، حبيت إن بعد ما كنت فاقد الحركة والنطق إني أول ما اتحرك أغني الأغنية دي".

وعلق ثروت "الحمد لله إنه رجعلي بالسلامة، بشكر ربنا لو سجدت العمر كله شكرا مش هكفيه".

وأكد أحمد ثروت أن صاحب فكرة ظهوره على المسرح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مضيفا "حقق لي هذه الأمنية بالوقوف على هذا المسرح الكبير مع والدي". وقدما معا أغنية شيرين عبدالوهاب "كده يا قلبي"

وفي بداية الحفل رحب المطرب الكبير محمد ثروت بالحضور، عقب انتهائه من أغنية تتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة" والتي افتتح بها فقرته.

وقال ثروت في كلمته "مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين، متعرفوش أنا سعيد أد إيه بلقائي بيكم، جمهور رائع ويسعدني ويشرفني إني التقي بيكم ويا رب أسعدكم، والشكر موصول بكل الحب والاحترام للهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا اللقاء الجميل".

وقدم ثروت بعد كلمته أغنية "حلوين من يومنا والله" للموسيقار الكبير سيد مكاوي، وبعدها غنى "أنا لك على طول" للمطرب عبدالحليم حافظ.