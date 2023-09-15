هاني فرحات عن "ليلة من الزمن الجميل": أجواء الحفل كانت مبهجة وانتظروا مفاجآت الفترة المُقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد المايسترو هاني فرحات، قائد الفرقة الموسيقية التي شاركت في حفل "ليلة من الزمن الجميل" أمس الخميس 14 سبتمبر، أن الجمهور استقبل النجوم الثلاثة: محمد ثروت، عفاف راضي وميادة الحناوي، بصورة مميزة.

وتابع في بيان صحفي، عن الليلة الاستثنائية التي بُثت على الهواء مباشرة عبر قناة MBC مصر:"الجمهور كان يحفظ الأغاني ويرددها بحماس شديد مما جعل أجواء الحفل مبهجة بصورة كبيرة".

وأضاف فرحات "اهتمام هيئة الترفية بتقديم أفكار مختلفة ومميزة لحفلاتهم يجعل النجاح هو الشعار الدائم لهذه الحفلات"، وأكد أن هناك الكثير من المفاجآت خلال الفترة المُقبلة.

هاني أكد أن البروفات التي سبقت الحفل كانت مبهرة ومليئة بالطاقة والحيوية التي انعكست على الحفل الذي خرج بصورة امتعت الجمهور الذي كان أكثر من رائع كعادة جمهور جدة، حسب تعبيره.

جدير بالذكر أن الحفل افتتحه النجم محمد ثروت بأغنية تتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، وأحيت فقرته الثانية النجمة الكبيرة عفاف راضي وبدأتها بأغنية "هوا يا هوا"، أما الفقرة الثالثة والأخيرة فبدأتها النجمة السورية ميادة الحناوي بأغنيتها "هي الليالي كده".