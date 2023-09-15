شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والد الفنان محمد مهران من مسجد عمرو بن العاص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت، منذ قليل، جنازة والد الفنان محمد مهران، عقب صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة، وذلك بعدما أعلن الفنان الشاب وفاة والده عبر حسابه على موقع فيس بوك.

وحضر الجنازة أهالى وأقارب الراحل، بالإضافة إلى عدد من أصدقاء الفنان محمد مهران، مثلما ظهر خلال الجنازة على أن يتم استقبال العزاء بمنطقة مصر القديمة بعد صلاة المغرب مساء اليوم.

وكان الفنان محمد مهران أعلن على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وفاة والده قائلا: "توفى إلى رحمة الله والدى جمال محمود مهران، وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص، والعزاء بدار مناسبات مسجد الرواس بعد صلاة المغرب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".