شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يكشف لـ الخليج 365 كواليس العمل على فيلم "الإسكندرانى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الفنان أحمد العوضى خلال ندوة تكريمه بمقر ”الخليج 365” إلى أحدث أعماله فيلم "الإسكندرانى"، الذى يتعاون فيه للمرة الأولى مع المخرج خالد يوسف فى عمل من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة قائلاً: "الفيلم يعد تجربة مختلفة بالنسبة لى، فهو عمل من تأليف مؤلف كبير مثل أسامة أنور عكاشة، ومخرج كبير مثل خالد يوسف، والأخير هو من رشحنى للدور، وحينما اطلعت على السيناريو وجدته يشبه الأمور والمواضيع الذى أحب أعملها، لذا كتبت على الفيس بوك إنه يليق بكل من يحب عوضى".

وأضاف أحمد العوضى: "الفيلم موضوعاته ثقيلة، بمعنى أن صراعاته حلوة والدراما التى تدور فيها أحداثه مشوقة، كما تمتاز أعمال أسامة أنور عكاشة بالحقيقية، فاسم البطل الذى أجسده بكر الإسكندراني، مكتوب من لحم ودم، والشخصيات كلها مكتوبة بعناية، وجهد الاستاذ خالد يوسف ظاهر جدا في السيناريو".

واستكمل العوضى عن المجهود المبذول حتى يظهر على السيناريو الحبكة الملائمة للعصر الحالي بقوله : "جهد أستاذ خالد ظاهر جدا في السيناريو، فالأحداث صالحة لأى زمان، لكن طريقة الحكى قد تكون من زمن آخر، وبالتالي فإن خالد يوسف وضع لمسته عليها لتكون عصرية ومناسبة للفترة الحالية، ولكن النص نفسه مثل أي نص جيد ينفع لأى زمان، والدليل أننا حينما نعمل على روايات قديمة لا نقول إن زمانها مضى، ولكن أحداثها صالحة لكل فترة".