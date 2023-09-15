بشرى تكشف اسم وتفاصيل مسلسلها الجديد في رمضان 2024

حلت الفنانة بشرى، ضيفة برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفي ، وتحدثت عن مسلسلها الجديد التي تحضر له وموعد عرضه برمضان 2024.وقالت بشرى:"مشغولة بتصوير مسلسل طبيبة شرعية ، ولو انتهينا من التصوير في معاد مناسب سنلحق بالسباق الرمضاني المقبل".

وتحدثت عن الشخصية التي ستقدمها ب ، قائلة: "المسلسل جديد وشخصيتي فيه جديدة عليا مقدمتهاش قبل كده ، بقوم بدور دكتورة ولكنها بتمر بظروف معينة خلال الأحداث".

وذكرت الفنانة بشري، أسماء بعض الفنانيين الذين يشاركون معها بالمسلسل ، أبرزهم: نضال الشافعي ، مروة عبد المنعم ، فراس سعيد ، محمد سليمان ، لقاء سويدان .

وأضافت: "مروة عبد المنعم عاملة دور دمه خفيف، والمسلسل جاد ويناقش قضية، المسلسل مش كوميدي زي ما الناس متعودة تشوفني وأتمنى ينال إعجاب الجمهور".

وعلقت حول موسم رمضان الماضي 2023 ، قائلة: "موسم رمضان الماضي أول موسم متفرجش على مسلسلات كتير فيه ولكن شفت مسلسل مني ذكي وعجبني جداً".

وتابعت الفنانة بشرى :"شايفة أن الأعمال الدرامية الفترة الأخيرة في تطور مستمر ولكن بيجي على حساب السينما، وأنا من جنود السينما المجندة اللي بتتخانق لصناعة السينما في مصر حتي لا تتصحر قاعات السينما بمصر".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :