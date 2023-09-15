مارسيل خليفة يكشف تطورات وضع يده المكسورة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني مارسيل خليفة محبيه بصورة ليده المكسورة التي بدت وقد وضع فيها جهازاً خاصاً وذلك لاستكمال تعافيها بعد أن كانت تعرّض لكسر قديم فيها لم يلتحم حتى الآن.



وعلق مارسيل شارحاً سبب وضعه لهذا الجهاز وكاتباً :"نزعت الجفصين البارحة والكسر يلتحم ولكن عليّ ان احكّم يدي برباط لمدة ايضاً شهر ونص يعني اريد ان اتحمّل".

وقد انهالت على منشور مارسيل التعليقات التي تمنت له الشفاء العاجل وذلك من فنانين ومتابعين ومحبين.

إشارة إلى أن الكسر هو في يد مارسيل اليمنى التي بالطبع تعيقه عن العزف.

من موقع الخليج 365 نتمنى لـ مارسيل خليفة الشفاء كي يعود إلى موسيقاه التي دائماً ما يتحفنا به ويستطيع مزاولة نشاطاته اليومية.

