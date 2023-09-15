نجل محمد ثروت يشكر تركي آل الشيخ ويعلق على غنائه مع والده في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعاد المخرج أحمد ثروت، عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام، نشر فيديو ظهوره في حفل والده النجم الكبير محمد ثروت في أمس الخميس على مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكتب أحمد تعليقا على الفيديو "‎وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.. أحلى لحظة في حياتي إني أشوف أبويا سعيد تاني بعد معاناته معايا أثناء مرضي الثمانية شهور اللي فاتو، واللحظة دي فيه ناس جميلة كانوا سبب إنها تتحقق وتطلع بالحلاوة دي وهما صناع الأغنية اخواتي وحبايبي طبعاً اللي في دقايق لاقيت منهم كل المساعدة والحب إن القصة دي تترتب، أولهم اخواتي الغاليين المنتجين طارق الجنايني وأحمد الجنايني وأختي وحبيبتي صاحبة الكلمات القوية دي منة عدلي القيعي وطبعاً أخويا وألحان حبيبي اللي كان كل يوم معايا بنعمل بروفات قبل سفري، عشان أعرف أغني في ظروف مرضي دي العظيم إيهاب عبدالواحد.. بجد بشكركم من قلبي".

وأضاف "‎وفعلاً من قلبي بشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على ترتيب هذه الفكرة الجميلة اللي لمستنا كلنا وأخويا الكبير المايسترو العظيم د.هاني فرحات والمنتج الأسطوري عمي الاستاذ محسن جابر ومحمد جابر أخويا، وكل فريق عمل شركة بنش مارك العظيم على رأسهم عمو زكي".

وظهر المخرج أحمد ثروت، مع والده النجم الكبير محمد ثروت، في حفله ضمن حفلات صيف جدة، وهو يغني أغنية "بنت أبويا" بعد تعديل كلماتها لتصبح "ابن أبويا" وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبدالواحد.

وتأثر الجمهور في الحفل ووالده، ولم يتمالكوا دموعهم التي انهمرت تأثرًا بالمشهد، خاصة وأنه من المعروف أن أحمد كان يعاني من مرض مناعي الفترة الأخيرة أفقده القدرة على الحركة، واضطره للسفر خارج البلاد.

وقال أحمد عقب انتهاء الأغنية "بشكركم خلتوني أكرم أبويا مش محمد ثروت الفنان، حبيت إن بعد ما كنت فاقد الحركة والنطق إني أول ما اتحرك أغني الأغنية دي".

وعلق ثروت "الحمد لله إنه رجعلي بالسلامة، بشكر ربنا لو سجدت العمر كله شكرا مش هكفيه".

وأكد أحمد ثروت أن صاحب فكرة ظهوره على المسرح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مضيفا "حقق لي هذه الأمنية بالوقوف على هذا المسرح الكبير مع والدي". وقدما معا أغنية شيرين عبدالوهاب "كده يا قلبي"

وفي بداية الحفل رحب المطرب الكبير محمد ثروت بالحضور، عقب انتهائه من أغنية تتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة" والتي افتتح بها فقرته.

وقال ثروت في كلمته "مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين، متعرفوش أنا سعيد أد إيه بلقائي بيكم، جمهور رائع ويسعدني ويشرفني إني التقي بيكم ويا رب أسعدكم، والشكر موصول بكل الحب والاحترام للهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا اللقاء الجميل".

وقدم ثروت بعد كلمته أغنية "حلوين من يومنا والله" للموسيقار الكبير سيد مكاوي، وبعدها غنى "أنا لك على طول" للمطرب عبدالحليم حافظ.