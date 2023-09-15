شكرا لقرائتكم خبر عن آخر صورة للفنانة كريمان.. وحفيدتها تنعيها بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت حفيدة الفنانة كريمان جدتها الراحلة بكلمات مؤثرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

ونشرت مروة شيرين حفيدة الفنانة كريمان آخر صورة للفنانة الراحلة وقالت :"إلى جدتي الجميلة ،الأم العظيمة ، الأخت الحنونة ، العمة والخالة الطيبة و البنت البارة، العالم أصبح خاليا وفقد إنسان جميل لكن إن شاء الله وجودك حاليا في مكان أجمل بكثير ، شكرا على كل شىء وجودك كان ضهر و سند لينا ، إلى لقاء آخر ونكمل أحاديثنا سويا، بحبك."

وتابعت الحفيدة: "لا تنسوها من دعائكم اللهم لا تحرمنا أجرها، ولا تفتنا بعدها، اللهم آمين، اللهم تجاوز عن سيئاتها واحفظها فى قبرها، واربط على قلب ذويها بالصبر والسلوان، اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء، اللهُمَّ افرش قبرها من فراش الجنة وأخرجها من ظلمات قبرها هذا إلى نور جنتك، وارزقها منزلًا مباركًا في جوار حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللَّهُمَّ أسألك بعظمتك وجلالك أن تيمِّن كتابها وتيسِّر حسابها وتثقل ميزان حسناتها وتثبِّتها على الصراط المستقيم وترزقها بجنتك يا أرحم الراحمين، اللهُمَّ ارحمها يوم السؤال يوم لا ينفعها جاه ولا مال ، وثبتها عند السؤال واسقها من حوض نبيك سقاية لا تظمأ بعدها أبدًا إنك على كلِّ شيءٍّ قدير ".





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ورحلت الفنانة الكبيرة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل بعد صراع مع المرض، حيث أعلن ابنها الوحيد شيرين وفاة والدته التى صارعت المرض خلال الفترة الماضية، حيث احتجزت بالرعاية المركز بأحد المستشفيات.

وشاركت الفنانة الكبيرة فى العديد من الأفلام حيث كانت من نجمات الصف الأول ومن أعمالها: "الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم، جميلة بوحريد وغيرها"، وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما، لكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عاما فقط من العمل الفنى، حتى انفرد الخليج 365 بحوار معها وصور لها فى مرحلة متقدمة من عمرها كانت تحتفظ فيها بجمالها وخفة ظلها وذلك بعد ما يقرب من 60 عاما من اعتزالها.