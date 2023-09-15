شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الأول لفيلم "مفترق طريق" بنادى سينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم نادى سينما المرأة الذى ينظمة المركز القومى للسينما العرض الأول لفيلم "مفترق طريق" تأليف وإخراج "بثينة الناصرى"، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 18 سبتمبر بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية فى تمام الخامسة مساء.

الفيلم مقتبس عن قصة (القطار المسافر) للكاتبة بثينة الناصرى وهى قصة رومانسية غنائية من أشعار الشاعر العراقى على الجبر والحان استاذ الموسيقى العراقى المرواتى د. عمار أحمد . وغناء الفنان المصرى رنيم قطيط والفنانة المصرية هبة الجزار .

وعقب العرض تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على ويتم خلالها مناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

يذكر أن نادى سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، تحت ادارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنياّ. والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.