سهير رمزي تكشف عن رأيها في قضية تحريم الفن

كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي عن رأيها في قضية تحريم الفن، مؤكدة أنه لا يمكن أن يتم تصنيف الفن "عمل حرام" طالما يحمل رسالة معينة.

وقالت سهير رمزي في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية: "الإنسان هو الذي يحدد ما هو حلال وما هو حرام ولا يحتاج إلى شرح"، مضيفة "عيب نقول الفن حرام".

وأضافت: "الفن، بجميع أشكاله وتجلياته، طالما أنه لا يؤذي أحدًا ويقدم عملاً جيدًا ويحمل رسالة، لا يمكن أن يتم اعتباره حرامًا. كيف يمكن أن نقول ذلك؟".

الفنانة سهير رمزي كانت قد كشفت في وقت سابق أنها تستعد لتجربة تمثيلية جديدة في المستقبل القريب.

وأشارت إلى أنها تلقت بعض العروض الدرامية، لكنها لم تحدد بعد السيناريو المناسب، وأكثر ما يهمها هو أن يكون العمل ذو قيمة فنية وإنسانية.

وعن سبب عدم نجاح مسلسل "أم البنات" الذي شاركت فيه خلال موسم رمضان المنصرم، قالت سهير رمزي: "كان المسلسل جيدًا وحقق نجاحًا في المشاهدة، ولكن ربما توزيعه لم يكن مناسبًا في بعض المناطق.. في النهاية، الجمهور هو الذي يحكم علينا".

مسلسل "أم البنات" من بطولة سهير رمزي ومنة عرفة وديانا هشام وسيلين عبدالعزيز وسارة سلامة وهاجر الشرنوبي وناصر سيف ومحمد مهران، وإخراج عبدالعزيز حشاد

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