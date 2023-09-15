شكرا لقرائتكم "رده عليا سب وقذف".. ناقد فني شهير يقاضي مصطفى قمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مازالت أزمة المطرب المصري مصطفى قمر مع الناقد الفني طارق الشناوي مستمرة، بسبب انتقاد الأخير لفيلم "أولاد حريم كريم"، الذي قابله بطل العمل بهجوم قاس.

الأمر الذي تسبب في تصاعد الأزمة، حيث قرر الشناوي اللجوء إلى القضاء واتهام مصطفى قمر بالسب والقذف، كما أشرك نقابة الصحافيين المصرية التي ينتمي إليها الشناوي.

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"جريمة سب وقذف"

وتحدث الشناوي في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، مؤكدا أن مصطفى قمر لابد أن يعاقب قانونا على حالة الانفلات التي يعيشها، ومهما كانت الهزيمة الفنية التي يتعرض إليها، فهذا ليس مبررا له كي يهاجم الشناوي.

وأوضح الناقد الفني أن هناك جريمة سب وقذف، ولكنه لن يتخذ الإجراء بنفسه، بل ستقوم به نقابة الصحافيين المصرية، كما أن هناك إجراءات أخرى سيتخذها تجاه الأمر.

وأكد الشناوي أنه لم يهاجم فيلم "أولاد حريم كريم" بل قام بانتقاده فقط، وهو ما جعله يتعرض للسب من قبل مصطفى قمر، لذلك سيحصل على حقه بالقانون.

ورد الشناوي على ما ذكره مصطفى قمر لاحقا بأن الناقد الفني لم يشاهد الفيلم، وهو ما نفاه الشناوي جملة وتفصيلا، وفيما يخص وجود خلاف شخصي بين قمر والشناوي.

طارق الشناوي

مجرد نقد

أكد الأخير أنه لم يلتق به مطلقا، حيث رد قائلا "لم التق باللي اسمه مصطفى على الإطلاق"، ليشدد على كونه لن يتنازل عن حقه حتى وإن اعتذر له مصطفى قمر.

وكشف الشناوي أن كل ما ذكره تعليقا على الفيلم يقع تحت سقف النقد، لذلك فهو يتخذ إجراءات قانونية ونقابية في الوقت الحالي، وفيما يخص بشرى التي تضامنت مع مصطفى قمر، وخالد سرحان الذي ذكر أن الشناوي لم يشاهد الفيلم، أكد الناقد الفني على كونه يسامح بشرى فيما ذكرته، والأمر نفسه بالنسبة إلى خالد سرحان، لكنه طالب الأخير أن يقف إلى جوار الحق ولا يسمح لأحد باستغلاله.