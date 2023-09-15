شكرا لقرائتكم خبر عن العوضى عن جابر الكوماندا وسبب الكلام بسرعة: كان همى اللهجة الصعيدية تبقى بجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد العوضى عن كواليس شخصية جابر الكوماندا، التى جسدها ضمن أحداث مسلسل "ضرب نار"، الذى عرض بدراما رمضان الماضى، قائلاً خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 ضمن ندوة حل فيها ضيفاً على مقر المؤسسة قائلاً: "شرف لى إن الناس شافت تشابه مع الفنان الكبير أحمد زكى، لأن كلنا بنتأثر بيه فى التمثيل بكل تأكيد واتربينا على أفلامه".

وأضاف: "كان همى إن اللهجة الصعيدية تكون بجد، وقعدت مع حد أشبه بالمعسكر علشان أعرف الطريقة إزاى، وما يبقاش مجرد كلام فى التليفزيون".

وتطرق الفنان أحمد العوضى خلال ندوة تكريمه بمقر ”الخليج 365” إلى أحدث أعماله فيلم "الإسكندرانى"، الذى يتعاون فيه للمرة الأولى مع المخرج خالد يوسف فى عمل من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة قائلاً: "الفيلم يعد تجربة مختلفة بالنسبة لى، فهو عمل من تأليف مؤلف كبير مثل أسامة أنور عكاشة، ومخرج كبير مثل خالد يوسف، والأخير هو من رشحنى للدور، وحينما اطلعت على السيناريو وجدته يشبه الأمور والمواضيع الذى أحب أعملها، لذا كتبت على الفيس بوك إنه يليق بكل من يحب عوضى".

وأضاف أحمد العوضى: "الفيلم موضوعاته ثقيلة، بمعنى أن صراعاته حلوة والدراما التى تدور فيها أحداثها مشوقة، كما تمتاز أعمال أسامة أنور عكاشة بالحقيقية، فاسم البطل الذى أجسده بكر الإسكندراني، مكتوب من لحم ودم، والشخصيات كلها مكتوبة بعناية، وجهد الاستاذ خالد يوسف ظاهر جدا في السيناريو".