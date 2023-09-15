بيا بونجياسكا تقدم أبرز تصاميم المجوهرات لألمع مشاهير العالم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365": نجحت علامة بيا بونجياسكا للمجوهرات الشهيرة بتصاميمها المعاصرة، بتقديم أجمل قطع المجوهرات التي آسرت قلوب ألمع المشاهير والنجمات حول العالم.

واستقطبت تصاميم العلامة الفريدة اهتمام محبّات الفخامة ممن يفضلن أسلوبها الفريد الذي يجمع بين التفاصيل التقليدية واللمسات المبتكرة، من خلال توفير مجوهرات مميزة ترتقي بالإطلالات اليومية والمناسبات الراقية، بما يعكس التزامها بالتنوّع وأناقة تصاميمها.

وتألّقت العديد من النجمات بتصاميم بيا بونجياسكا التي تجمع بين الفخامة والحداثة، مثل دوا ليبا وجيجي حديد، التي أضافت المزيد من الجاذبية لإطلالاتها العصرية بالاعتماد على إبداعات العلامة الفريدة.

كما اختارت كيم كارداشيان تصاميم بيا بونجياسكا المميزة لتنسيقها مع إطلالاتها المبتكرة، وسلطت كل من ريتشل ماك آدامز وكيتي بيري وإيلي جولدينج وكاميلا كابيو الضوء على أسلوبهن الفريد باختيار قطع مجوهرات أخاذة من توقيع العلامة.

وترسخ العلامة حضورها العالمي من خلال قائمة عملائها المتزايدة التي تضم نخبة من أبرز المشاهير، بما يعكس قدرتها على جذب إعجاب عاشقات الموضة من مختلف التفضيلات والأذواق.