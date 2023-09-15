تامر حسني يهبّ للمشاركة في توزيع المساعدات للشعبين المغربي والليبي-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - لم يتوانى الفنان المصري تامر حسني عن تقديم المساعدة للمتضررين من زلزال المغرب وإعصار تركيا، فقام الفنان المصري بالمشاركة في توزيع المساعدات مناشداً الجميع ضرورة المساهمة لدعم المنكوبين.

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وقد وثق الأمر بنشره عدداً من الصور في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي من مشاركته في حملة مساعدة مع الهلال الأحمر، وعبّر تامر حسني في تعليق مرفق عن شدة حزنه لما تعرضت له ليبيا والمغرب من كوراث ، طالباً من الجميع المشاركة والدعاء للشعبين الليبي والمغربي، قائلاً: “شبابنا وكل أهالينا في مصر طبعًا كلنا شوفنا اللي حصل في المغرب وليبيا، وأكيد كلنا في أشد حالات الحزن ونفسنا نعمل حاجة.. كلامي للّي قادر.. واللي مش قادر جزاه الله كل خير لو كثف الدعاء لأهالينا وأخواتنا”.

أضاف :"مش هطول عليكم.. يا جماعة عندنا في مصر جمعية الهلال الأحمر المصري بجد ناس لهم الجنة إن شاء الله، أنا فخور بيهم أوي وبحبهم أوي من كل قلبي، دول ناس رحيمة وهبوا حياتهم لخدمة الإنسانية وكل يوم عندهم شباب جميل متطوع لخدمة الإنسانية، الحقيقة أننا بمشيئة الله دايما معاهم في كل أزمة بتقابل مصر أو أي شعب عربي بس أكيد أنا مش كفاية".

واستكمل :"أتمنى من كل مصري أنه يهتم بالجمعية العظيمة الرحيمة دي ويحاول يقدم أي دعم ولو بسيط ليهم وأتمنى إن اللي ميعرفهمش يحاول يعرفهم كويس عشان لو عرفهم وعرف دورهم وإزاي بيخاطروا بحياتهم عشان سلامة وإنقاذ البشر.. هيبصلهم بنظرة عظيمة”.

وختم: "من قلبي كل المواساة لأهالينا في المغرب وليبيا ومن أرض مصر بنقولكم كل مصر معاكم وخالص تعازينا لأسر الضحايا من أهالينا وكل الدعاء لعودة وسلامة المفقودين منهم ربنا يصبركم وحفظكم ويحفظ أمتنا العربية”.