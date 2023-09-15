أيتن عامر سعيدة بأصداء نجاح أغنيتها "إكشف"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة المصرية أيتن عامر عن سعادتها لنجاح أحدث أعمالها الفنية، وهي أغنية "إكشف"، التي طرحتها أول من أمس عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وقد حققت حتى الساعة 70 ألف مشاهدة وصعدت على سلّم الترند بعد 24 ساعة من طرحها، وشاركت أيتن صورة توضح عدد علامات الإعجاب والمرتبة التي وصلت إليها الأغنية في الترند وأرفقتها بتعليق :"اغنيتى الجديدة ترند يوتيوب انا مبسوطة جدا اللي مشافهاش يشوفها يا جماعة هتعجبكوا اوي و الله".



الأغنية إيقاعية خاطبت فيها أيتن حبيبها السابق، وهي من كلمات إبراهيم محمد وألحان أحمد أنور، وهذا العمل على شكل فيديو كليب راقص، ظهرت فيه أيتن بعدة إطلالات مختلفة وزاهية الألوان.

ويقول مطلعها:"بتقول ايه ايه سمعني .. عندك قلب وبتحس ؟!الف سلامه عليك يا حبيبي هتبقى الصبح تمام

شكل حراراتك عاليه ياعيني .. وبتنطق اي كلام اكشف دلوقتي وطمني .. ده انا خفت عليك اكتر مني الله يجازيه الهوى بليل قبل الواحد ماينام.. لا الف سلامه عليك يا حبيبي هتبقى الصبح تمام

شكل حراراتك عاليه ياعيني .. وبتنطق اي كلام

اكشف دلوقتي وطمني ..

ده انا خفت عليك اكتر مني

الله يجازيه الهوى بليل قبل الواحد ماينام".