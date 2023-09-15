نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها للمرة الثانية بصورة رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - شاءت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم أن تحتفل بعيد ميلاد خطيبها ناريغ ناربيكيان الذي أصبح عمره 39 عاماً مرة ثانية وحدهما في أجواء طغت عليها الرومانسية.

وقد ظهرت نادين مردتية فستاناً أسود أظهر أنوثتها الطاغية وجمالها وقد احتضنها خطيبها من الخلف ويبدو أمامهما قالب حلوى عملاق جاء على شكل مستدير وكانه قاعدة خشبية ومن الأعلى وُضع مجسّم صغير لطاولة وكرسيين مقابلين وطعاماً وكأنها مخصصة لشخصين في موعد غرامي وأرفقته بتعليق :"اليوم التاني من الاحتفال، عيد ميلاد سعيد يا حبّي".

وقد أوقفت نادين خاصية التعليق على المنشور لأنها تريد أن تعيش لحظاتها السعيدة من دون أن يعكّر صفوها انتقاد او تعليق قد يكون غير لائق.

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