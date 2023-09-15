هيفا وهبي تشعّ جمالاً وأنوثة بعدة إطلالات من العباءة للفستان القصير وغيرها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي متابعيها بعدد من الصور من إطلالات مختلفة ظهرت بها في مناسبات متنوعة، وقد تنوعت بين فستان صيفي فاتح مكشوف عند الظهر وعباءة طويلة لمّاعة و"انسامبل" أبيض أنيق وتنورة قصيرة وغيرها، واكتفت هيفا بإرفاق الصورة بموز تعبيرية لقلوب.

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وقد أشاد المتابعون بجمال وأناقة هيفا وعلق بعضهم على اللوك الذي أعجبه أكثر معتبرين أنها مهما ارتدت من أزياء فهي تتمتع بذوق رفيع وقوام رشيق يتوجها ملكة الأناقة.

وتستمتع هيفا حالياً بأواخر أيام الصيف خصوصاً أن فصل الخريف أصبح على الأبواب وما زالت تحصد لأأيضاص نجاح أغنيتها ما بضعفش التي يتزايد عدد مشاهداتها بشكل كبير.

