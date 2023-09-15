إبنة نادين نسيب نجيم تستعرض مهاراتها في الرقص الغربي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن مواهب هيفين هادي أسمر إبنة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بدأت تتفتح وهي قد كبرت ولم تعد طفلة صغيرة بل تتذوّق الموسيقى وتعشق الرقص.

وقد وثقت نادين مقطع فيديو مصوّراً في منزلها لابنتها وهي ترقص على أنغام أغنية للنجمة دوجا كات وقد فاجأت المتابعين بمهاراتها وليونتها في عمر مبكر الأمر الذي يدل على أنها تهوى الموسيقى والفن والرقص منذ صغرها.

إشارة إلى أن نادين كانت احتفلت أول من أمس بعيد ميلاد إبنها جيوفاني الذي يصادف في اليوم نفسه مع ذكرى ميلاد خطيبها ناريغ وحرصت نادين على الاحتفال المزدود بالعيدين في اجواء من الفرح.



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