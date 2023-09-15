نبيلة عبيد تشكر تركي آل الشيخ وتعلق على ظهور نجل محمد ثروت في حفل "ليلة من الزمن الجميل"



محمد اسماعيل - القاهرة - علقت الفنانة نبيلة عبيد على مفاجأة ظهور المخرج أحمد ثروت مع والده الفنان محمد ثروت من حفل "ليلة من الزمن الجميل" التي أقيمت مساء أمس الخميس على مسرح "بنش مارك" في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت "نبيلة" صورة من كواليس الحفلة والتي جمعت الفنان محمد ثروت بنجله عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "قد إيه دموع الفرح جميلة، عينيا مبطلتش دموع وانا بتابع فرحانة حفل ليلة الزمن الجميل وانا بسمع الجميل الفنان الأصيل محمد ثروت وجنبه ابنه أحمد بيغني معاه بصوت ولا أحلى".

واستكملت: "دموع الفرح كانت في منافسة مع دموع الأب فرحان بشفاء ابنه ونجاحه ودموع الابن بنجاحه ودموعنا كلنا واحنا فرحانين في ليلة فعلًا تستحق اسم ليلة الزمن الجميل، شكرًا جمهور جده وشكر كبير للقائمين على هذا الحفل العظيم وفي مقدمتهم معالي الأستاذ تركي آل الشيخ".

وظهر المخرج أحمد ثروت، مع والده النجم الكبير محمد ثروت، في حفله ضمن حفلات صيف جدة، وهو يغني أغنية "بنت أبويا" بعد تعديل كلماتها لتصبح "ابن أبويا" وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبدالواحد.

وتأثر الجمهور في الحفل ووالده، ولم يتمالكوا دموعهم التي انهمرت تأثرًا بالمشهد، خاصة وأنه من المعروف أن أحمد كان يعاني من مرض مناعي الفترة الأخيرة أفقده القدرة على الحركة، واضطره للسفر خارج البلاد.

وأكد أحمد ثروت أن صاحب فكرة ظهوره على المسرح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مضيفا "حقق لي هذه الأمنية بالوقوف على هذا المسرح الكبير مع والدي". وقدما معا أغنية شيرين عبدالوهاب "كده يا قلبي"

وحقق المستشار تركي آل الشيخ نقلة كبيرة للفن في المملكة العربية السعودية بتنظيم حفلات وفاعليات فنية بمستوى عالمي.