"تلميذ يوسف شاهين".. يسرا توجه رسالة لـ أشرف مصيلحي في أزمته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت النجمة يسرا رسالة للفنان أشرف مصيلحي الذي يعاني من مرض السرطان.

ونشرت "يسرا" رسالتها عبر حسابها الرسمي على موقع "X" وعلقت قائلة: "ربنا يشفي صديقي العزيز اللي من أطيب الناس اللي قابلتهم، الشخص الجميل الموهوب تلميذ يوسف شاهين ربنا يقومك بالسلامة ويرجعك لمراتك الجميلة منال وأولادك ولكل جمهورك".

وتعاونت "يسرا" مع الفنان أشرف مصيلحي بمسلسل "قضية رأي عام" 2007 وحقق المسلسل وقتها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وسط مشاركة لنخبة من نجوم الدراما التليفزيونية.

واستغاثت زوجة الفنان أشرف مصيلحي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بسبب انقطاع التيار الكهربائي حيث كان يخضع "مصيلحي" بالمنزل بواسطة جهاز التنفس الصناعي والذي يستلزم وجود تيار كهربائي مستقر.