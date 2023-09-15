محمد فهيم يكشف عن موعد العرض الأخير لـ "تشارلي" بموسم الصيف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد فهيم عن العرض الأخير لمسرحية "تشارلي" بموسم الصيف لهذا العام عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وأوضح "فهيم" بالفيديو أن مسرحية "تشارلي" ستعرض للمرة الأخيرة يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر وعلق قائلًا: "معنديش أي معلومة عن عروض الموسم الشتوي وأتمنى أني أشوفكم في الليلة الأخيرة لموسم الصيف من تشارلي بأحد الفنادق بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي".

وعرض مسرحية "تشارلي" مؤخرًا ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في دورته الـ 30 هذا العام والتي أقيمت في الفترة من 1- 8 سبتمبر.

وتحقق مسرحية "تشارلي" نجاحاً كبيراً مؤخراً وعرضت لأول مرة في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح محمد العلي وهي عبارة عن مسرحية استعراضية عن حياة أسطورة السينما "تشارلي تشابلن"، تأليف مدحت العدل، استعراضات عمرو باتريك، ألحان إيهاب عبد الواحد، موسيقى نادر حمدي، ديكور حازم شبل، ملابس ريم العدل، وإخراج أحمد شوقي البوهي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان محمد فهيم كانت بمسلسل "عملة نادرة" وسط بطولة كوكبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم نيللي كريم، أحمد عيد، جمال سليمان، جومانا مراد، ندي موسي، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل وعرض بموسم رمضان الماضي.