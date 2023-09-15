نبيل الحلفاوي يكشف عن رأيه في تشكيل النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي عن رأيه في تشكيل النادي الأهلي في مباراته التي تقام مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساًء أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الإفريقي على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالطائف.

وأعاد "الحلفاوي" نشر أحد أسئلة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "X" والذي تضمن رأيه في تشكيل النادي الأهلي وعلق قائلًا: "تمام وياريت نشوف في الشوط الثاني صلاح".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "تويتر" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

كما علق "الحلفاوي" مؤخرًا على أنباء انتقال قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح لأحد أندية الدوري السعودي قائلًا: "المصريين نفسهم صلاح يستمر في ليفربول وفي كتابة تاريخ وتحطيم أرقام والسعي للكرة الذهبية ولو عاوز ينتقل يبقى لإحدى الدوريات الخمس الكبري، عمومًا هو الأدرى بظروفه ومصلحته ونتمني له التوفيق أيًا كان مساره".

يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان لعام 2021 ويشاركه البطولة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم طارق لطفي، خالد الصاوي، أحمد رزق، فتحي عبد الوهاب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.