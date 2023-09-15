زينة عن فيلمها مع خالد يوسف:" مخرج كبير ومحترم وهستفيد من العمل معه في الإسكندراني"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير-محمود عبد الناصر:

تواصل الفنانة زينة، اليوم الجمعة، تصوير أحدث أعمالها الفنية الجديدة فيلم "الإسكندراني" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقالت زينة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم للفيلم: "أجسد شخصية فتاة إسكندرانية، وهي شخصية جديدة لم أقدمها في الدراما".

وتابعت: "قدمت الفتاة الإسكندرانية من قبل في عفاريت السيالة مع الفنانة عبلة كامل، وكنت بحب أسامة أنور عكاشة".

وأضافت: "بسعى أعمل تاريخ بمساعدة الأساتذة الكبار، ومبسوطة إننا حابين الفيلم ومع مخرج كبير ومحترم وهستفيد من وجودي معاه".

واختتمت حديثها: "الأسماء الكبيرة دايما بتخدم صاحبها، ولما بشتغل مع الأستاذ حسين فهمي وخالد يوسف فدي حاجة كبيرة وتضيف لي، وبحب أعمل أفلام تجارية وتجيب فلوس، لكن كل شوية يكون ليا ضربة مهمة

عشان تثبت اسمي، ولازم أعمل تاريخ، وأشتغل مع نجوم كبار".

وكان المخرج خالد يوسف، كشف تفاصيل أحدث أعماله السينمائية "الإسكندراني" عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكتب خالد يوسف: "اتربينا جميعا على دراما أسامة أنور عكاشة وكم ندبت حظي أنني لست من جيله لأصنع عملا من كتابته، ويبدو أن القدر قد استجاب لأمنياتي ووجدت أحد سيناريوهاته التي لم ترى النور بعد في مكتبته وقرأته ووجدته عملا رفيع المستوى كعادته، سيناريو فيلم الإسكندراني وقمت بشراء حقوقه لإنتاجه".

وأضاف: "الفيلم من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي بالتعاون مع روتانا ستوديوز وفريق العمل، وإشراف عام على الإنتاج عبد الله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب".

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي وبيومي فؤاد ومحمود عبد الحافظ، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج خالد يوسف.