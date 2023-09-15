شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مهران يتلقى عزاء والده وأشرف زكى أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتلقى حاليا الفنان محمد مهران عزاء والده بمسجد سيدي أبو السعود بجوار حي مصر القديمة، وحرص على الحضور الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، كما حضر الفنان مراد فكري .

وشيعت جنازة والد الفنان محمد مهران، عقب صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة، وذلك بعدما أعلن الفنان الشاب وفاة والده عبر حسابه على موقع فيس بوك، وحضر الجنازة أهالى وأقارب الراحل، بالإضافة إلى عدد من أصدقاء الفنان محمد مهران.

وعلى صعيد آخر، كان الفنان محمد مهران قد قال إنه حين تم التواصل معه بخصوص تقديم 3 مشاهد يشارك فيها مع الفنان عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام"، وافق على الفور بدون تفكير، لأنه لو عُرض عليه مشهد واحد يؤديه أمام "الزعيم" لن يرفض وسيوافق من شدة حبه للفنان الكبير، لافتًا إلى أن مسرحية "قهوة سادة" للمخرج خالد جلال، كانت سببًا في تخريج العديد من نجوم الفن.