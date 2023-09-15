شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف: سعيد بتقديم أحمد العوضي لأول مرة في السينما وسيكون بطلا مهما فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم الإسكندراني ، بمدينة الإنتاج الإعلامي وذلك بحضور أبطال الفيلم ، حيث حضر كل من المخرج خالد يوسف ، والنجم أحمد العوضي ، النجمة زينة ، النجم حسين فهمي ، الفنان بيومي فؤاد ، الفنان محمد رضوان ، الفنانة رحاب الجمل ، والفنان محمود حافظ ، والفنان محمد صلاح آدم .

وقال المخرج خالد يوسف فى حديثه: أحمد العوضي فاجأني بأدائه في الدور ، فقد قدم مستوى عاليا جداً من التمثيل ، فنحن اليوم في اليوم الثالث من تصوير الفيلم وحقيقي فوجئت به ، خاصة أن هذا الفيلم هو البطولة السينمائية الأولى للعوضي ، وأنا أتوقع أنه سيكون بطلا مهما جداً في تاريخ السينما المصرية ، وأحمد العوضي كنت أفكر فيه منذ وقت سره الباتع ولكنه كان مشغولا حينها بمسلسله ، فكان لي الشرف أن أقدمه لأول مرة في السينما .

من جانبه قال النجم حسين فهمي : "أنا من تلامذة يوسف شاهين ، وأنا وخالد لدينا تقارب كبير جدا فنياً وذهنياً وعندما يطلبني خالد في عمل أثق أنه سيقدمني بشكل مختلف كما حدث في سره الباتع ، وسيحدث في فيلم الإسكندراني أيضا ، فبالرغم أنني كنت معترضا على الدور ولكن أستطاع خالد أن يقنعني به" .

وقالت النجمة زينة : "عملت من قبل في عمل من تأليف الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة وهو عفاريت السيالة وكنت مستمتعة لذا كان من أهم أسبابي قبولي لهذا الفيلم هو كاتبنا الكبير ،بالإضافة لاسم الاستاذ خالد يوسف الذي يعتبر هذا الفيلم ثاني تجربة تجمعني به ، وأنا في مشواري الفني أقدم أفلاما تجارية وكوميدية ولكن أحب أن أقدم كل فترة عمل يثبت اسمي كممثلة وفيلم الإسكندراني من هذه الأعمال" .

ومن جانبه قال النجم أحمد العوضي : "سعيد انني أقدم تجربة لأسامة أنور عكاشة وتكون أول تجربة سينمائية لي ، ومن إخراج المخرج خالد يوسف وفي حضرة نجوم كبار ، فأتمنى أن ينال الفيلم إعجابكم وأكون عند حسن ظنكم" .

وقال الفنان بيومي فؤاد : "أقدم شخصية علي الإسكندراني وهو تاجر سمك كبير ورجل من رجال اسكندرية وهو رجل خير ، وعندما قرأت الدور رأيته يشبه زينهم السماحي" ، وأكد محمود حافظ أن هذا الفيلم بالنسبة له محطة مهمة مع الكاتب الكبير اسامة أنور عكاشة وخالد يوسف، وتمنى أن يكون عند حسن ظن الجمهور .