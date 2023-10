شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مهرجان الداخلية السينمائى الدولى فى سلطنة عمان وتسليم الجوائز للفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتم مساء اليوم الجمعة بولاية الحمراء، بسلطنة عمان، النسخة الثانية من مهرجان الداخلية السينمائي الدولي والذي نظمته الجمعية العُمانية للسينما خلال الفترة من 12 إلى 15 من الشهر الجاري ،وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم.

بدأ الحفل بكلمة محمد الكندي مؤسس ومدير المهرجان رحب فيها بالحضور وقال : نشهد اليوم اللمسات الاخيرة لمشهدنا السينمائي، بعد سيناريو حمل في فكرته توصيل رسالة للمجتمع العماني والعالم الخارجي بان عمان تمتلك مقومات لصناعة سينمائية متفردة على المستوى العربي، لما تمتلكه من ارث حضاري ومكون جيولوجي وطبيعة إنسانية.

وتطرق الكندي إلى دور السلطنة في الحث على صناعة السينما لما تحتويه سلطنة عُمان من أماكن ومقومات متنوعة، بعد ذلك قام راعي الحفل بتكريم المساهمين والمشاركين والداعمين في نجاح المهرجان وتكريم لجان التحكيم والفائزين في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة الدولية والفائزين في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة العمانية والفائزين في الأفلام الوثائقية القصيرة الدولية والعمانية والفائزين في أفلام التحريك القصيرة الدولية والعمانية..

ومنحت منصة عين جائزة خاصة للأفلام العمانية

وجاءت جوائز المهرجان كالتالي :

مسابقة أفلام التحريك الدولية :

المركز الأول

فيلم تخطيط

للمخرج عدي عبدالكاظم

من جمهورية العراق

المركز الثاني

فيلم حلم على حائد

للمخرج اياد عبد الحسين

من جمهورية العراق

المركز الثالث

فيلم التميز

للمخرج محمد الحبسي

من سلطنة عمان

مسابقة أفلام التحريك العمانية :

الأول

عالم آخر

ابتسام الحومانية

سلطنة عمان

الثاني

السماء البنفسجية

لمياء السيفية

سلطنة عمان

الثالث

الابتزاز

نسيبة العبرية

سلطنة عمان

مسابقة أفلام فئة ثيمة المهرجان

المركز الأول

فيلم الجبل الأخضر هبة الرحمان

للمخرج حسان المياحي

من سلطنة عمان

المركز الثاني

فيلم جامع إزكي القديم

للمخرج عبدالرحمن الدرمكي

من سلطنة عمان

المركز الثالث

فيلم المكاسرة

للمخرجة دليلة الدرعية

من سلطنة عمان

مسابقة الأفلام الروائية الدولية

المركز الأول

فيلم

16 مللي

للمخرج عبدالله جاد

من جمهورية مصر العربية

المركز الثاني

فيلم

The eye of the bread

للمخرج

Khaled Ferzjazadah

من جمهورية إيران

المركز الثالث

فيلم آخر الوعود

للمخرج علي عبد الستار

من جمهورية العراق

تنويه خاص من لجنة التحكيم ( لفيلم عكازتي )

للمخرج / أحمد طارق ( من دولة فلسطين )

مسابقة الأفلام الروائية العمانية

المركز الأول

أرواح ملتهبة

يعقوب الخنجري

سلطنة عمان

المركز الثاني

ديانة الماء

هيثم المسلمي

سلطنة عمان

المركز الثالث

عكاز

سالم الحسني

سلطنة عمان

نتائج مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية

عدد الافلام المتنافسة ( 10 أفلام )

المركز الأول

جنة الطيور

عبدالله الرئيسي

سلطنة عمان

المركز الثاني

AZEETA

جمال باشا

جمهورية الجزائر

المركز الثالث

بعد الموت

محمود جـقـمـاقـي

جمهورية سوريا

جائزة لجنة التحكيم لفيلم ( العزيزة )

للمخرج / بلال أرباب ( من جمهورية السودان )

نتائج مسابقة الأفلام الروائية العمانية

عدد الأفلام التنافسة

المركز الأول

لن تغوص وحيدا

فهد الميمني

سلطنة عمان

المركز الثاني

المنيور

محمد العجمي

سلطنة عمان