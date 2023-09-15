شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف وأبطال فيلم "الإسكندرانى" يحتفلون بانطلاق تصويره.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج خالد يوسف وأبطال فيلم الإسكندراني ، بإنطلاق تصوير الفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي ، وذلك من خلال مؤتمر صحفي أقامه صناع الفيلم بحضور النجم أحمد العوضي ، النجمة زينة ، النجم حسين فهمي ، الفنان بيومي فؤاد ، الفنان محمد رضوان ، الفنانة رحاب الجمل ، والفنان محمود حافظ ، والفنان محمد صلاح آدم .

فيلم "الاسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف .

وكان قد قال المخرج خالد يوسف خلال المؤتمر: أحمد العوضي فاجأني بأدائه في الدور ، فقد قدم مستوي عالي جداً من التمثيل ، فنحن اليوم في اليوم الثالث من تصوير الفيلم وحقيقي تفاجأت به، خاصة أن هذا الفيلم هو التجربة السينمائية الأولي للعوضي ، وأنا أتوقع أنه سيكون بطل مهم جداً في تاريخ السينما المصرية ، وأحمد العوضي كنت أفكر فيه من وقت سره الباتع ولكنه كان مشغول حينها بمسلسله ، فكان لي الشرف أن أقدم لأول مرة في السينما .