رانيا يوسف تشّوق جمهورها لأحدث أعمالها الفنية

شوقت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها، لأحدث اعمالها الفنية، التي لم تكشف عن أي تفاصيل خاصة بها حتى الآن.ونشرت رانيا يوسف، صورتها من الكواليس احد اعمالها الفنية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة: «يا ترى بنصور ايه؟».

آخر أعمال رانيا يوسف

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل «عالم تاني» بطولة الفنان نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرون، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

أحداث مسلسل «عالم تاني»

تدور أحداث مسلسل «عالم تاني» حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.

فيلم «التاروت» لـ رانيا يوسف

كما تشارك أيضا رانيا يوسف في بطولة فيلم «التاروت» مع الفنانة سمية الخشاب والفنانة ناهد السباعي، وفيلم «ملك» تأليف وإخراج أيمن الرفاعي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :