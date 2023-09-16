تأثر محمد مهران في عزاء والده وسط غياب نجوم الفن



محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم مساء اليوم الجمعة عزاء والد الفنان محمد مهران بمسجد ثابت مكي بمنطقة مصر الجديدة وسط حضور عدد من الأهل والمقربين.

وظهر "مهران" متأثرًا برحيل والده واستقبل العزاء وسط عدد من أفراد عائلته الذين حرصوا على مواساته.

وكشف محمد مهران عن وفاة والده صباح اليوم الجمعة، وقام بنشر بوست عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" قائلًا: "توفي إلى رحمة الله والدي جمال محمود مهران، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص، والعزاء بدار مناسبات مسجد الرواس خلف مستشفي 57357 بعد صلاة المغرب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وشارك الفنان محمد مهران مؤخرًا بعدد من الأعمال الدرامية والتي عرضت بموسم دراما رمضان الماضي، "ليل أم البنات" بطولة الفنانة سهير رمزي، ومسلسل "المداح 3" بطولة الفنان حمادة هلال، ومسلسل "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبي.