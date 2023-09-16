نسرين طافش تكشف مواصفات فتي أحلامها بعد طلاقها

كشفت الفنانة نسرين طافش، عن إمكانية زواجها للمرة الثانية، مشيرة عن مواصفات فتى أحلامها.وردت نسرين طافش على سؤال أحد المتابعين، مواصفات فتى أحلامها، خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال خاصية الاستوري.

وعلقت قائلة:" يكون زيي عاقل ومجنون.. هادي وحرك.. مهضوم وجدي، راقي وبسيط، ذكي وطيب، بيحب الحياة، محترم وصادق، ومعندوش إنستجرام".



يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد ، حمدى الميرغنى ، محمد ثروت ، "ياسمين" ، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

يسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد " نادى الرجال السرى "مع كريم عبد العزيز وغادة عادل ، الذى تم عرضه عام 2019.

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