روان بن حسين “غير مرحب بها” في السعودية.. والسبب؟

كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 05:48 صباحاً - انتشر هاشتاغ “روان بن حسين غير مرحب بها” على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) مع بوستات اكد فيها ناشطون سعوديون رفضهم لأي دعوة توجه للفاشنيستا الكويتية بسبب إساءاتها المتكررة للمملكة حسب وصفهم.
ويأتي هذا الهاشتاغ بعد انتشار اخبار حول دعوة الفنانة والفاشينستا الكويتة للمشاركة في فعاليات موسم الرياض.
واعاد ناشطون نشر مقطع فيديو قديم لروان بن حسين اتهمت فيه بالاساءة الى السعودية حيث قالت فيه: “لما انت يا مجيد تدخل نفسك في مشكلة بين الاخ واخوه لا يحق لك لا انت ولا تركي ال الشيخ فلما شفت الاغنية استنكرتها لما قطر تفتح ميناء حمد يعني شفت الفرق” .
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