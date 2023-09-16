شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا الإسكندرية تحتفى بمئوية سيد درويش بحفل غنائى لأعماله الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بمئوية الموسيقار سيد درويش، يقدم طلاب مركز تنمية مواهب بأوبرا الإسكندرية فصلى الكورال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني والباليه تدريب وإخراج ورؤية فنية للدكتور عصام عزت حفلا فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت على مسرح سيد درويش.

طلاب مركز تنمية مواهب بأوبرا الإسكندرية

يتضمن البرنامج باقة من أهم وأشهر أعمال سيد درويش منها النشيد الوطنى، الحلوة دى، أهو ده اللى صار، طلعت يامحلا نورها، دنجى دنجى ، زورونى كل سنه مره وأنا المصرى.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني للأجيال الجديدة وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.